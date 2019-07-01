Zarif: İran ile Türkiye ikili ticarette dolar kullanımını azalttı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Ulusal Madencilik Günü” dolayısıyla bugün sabah saatlerinde Tahran’daki İslam Ülkeleri Liderler Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene katılarak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişeri Bakanı Zarif, "ABD’nin bugün İran İslam Cumhuriyeti’ne getirdiği baskılar Amerikan gücünden ve bizim zaafımızdan kaynaklanmıyor." dedi.

Zarif ayrıca, "ABD, bölgesel ve küresel alanda İran karşısındaki peş peşe başarısızlığından dolayı böyle baskılar yapmaktadır." ifadesini kullandı.

İran’ın ABD’nin uluslararası alandaki baskıları altında kalmayacağını belirten Zarif, hiçbir zaman onların bir İranlıyı tehdit etmelerine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Bunlara ilave oalrak Zarif, İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkide dolar kullanımının yüzde 30 azaldığına dikkati çekti.

1 Temmuz Ulusal Madencilik Günü’nü anma töreni bugün sabah saatlerinde İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Sanayi ve Madencilik Bakanı Rıza Rahmani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in katılımıyla Tahran’daki İslam Ülkeleri Liderler Toplantı Salonu’nda başladı.