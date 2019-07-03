Zarif: Nükleer anlaşmada tıpkı AB ülkeleri gibi davranacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksel Temsilciliği ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının nükleer anlaşmayla ilgili ortak açıklamasına tepki göstererek, "Üç AB ülkesi ekonomide verdikleri taahhütleri tam anlamıyla yerine getirdikleri zaman İran'da nükleer anlaşmaya bağlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif'in attığı tweette, "Bundan sonra İran'da tıpkı nükleer anlaşmadaki AB ülkeleri (E3) gibi taahhütlerine bağlı kalacak. Şimdi razı mısınız?" denildi.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksel Temsilciliği ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, İran'ın uranyum zenginleştirme limitini geçmesinden endişe duyulduğu belirtilmişti.

Ortak açıklamada, "Nükleer anlaşma konusundaki taahhüdümüzün İran'ın (anlaşmaya) tam olarak uymasına bağlı olduğu konusunda tutarlı ve açık olduk." ifadeleri yer almıştı.