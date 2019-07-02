Zarif'ten Beyaz Saray'ın İran iddiasına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Beyaz Saray'ın mesnetsiz İran açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan yazılı açıklamanın bir bölümünde, “İran'ın nükleer anlaşmaya varılmadan önce de yükümlülüklerini ihlal ettiği konusunda hiçbir şüphe olmadığı” iddia edildi.

Zarif, Twitter üzerinden bu iddiaya atıfta bulunarak, şu tweeti paylaştı: "Ciddi misiniz?"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) basın dairesi sözcüsü Fredrik Dahl, Amano’nun İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiğini duyurmuştu.