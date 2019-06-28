ABD yaptırımları Saddam'ın kimyasal saldırı mağdurlarını da hedef alıyor

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Saddam rejiminin İran’ın Serdeşt kentine yaptığı kimyasal saldırısının 32. yıldönümünde bir mesajı yayınladı.

Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ayrım yapılmaksızın dengeli ve tam biçimde uygulanması gerektiğine vurgu yapan Zarif’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırım eylemine ve ekonomik terörizme başvurma bağımlılığı, İran-Irak savaşında kimyasal saldırı mağduru olan vatandaşlarımızın sorunlarının daha da artmasına neden olmuştur.

ABD hükümetinin kısıtlama eylemi, insan haklarının yanı sıra Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tüzüğüne, bu özleşmedeki yükümlülüklerine ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırıdır.

İran’daki Saddam'ın kimyasal saldırı mağdurlarının haklarına kavuşması için Dışişleri Bakanlığı, uluslararası yasal kanallar vasıtasıyla gerekli tüm gayretini gösterecektir."

Öte yandan İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Kimyasal Silah Mağdurlar Birimi Genel Müdürü Muhammed Rıza Sıddıki Mukaddem, Ocak 2019'da İran resmi ajansı IRNA'ya verdiği açıklamada, 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşında kimyasal saldırıya maruz kalan ve bundan dolayı hala tedavi gören İran vatandaşlarıyla ilgili bilgi paylaşmıştı.

Savaş süresince Irak tarafından atılan kimyasal silahlardan 400 bin İranlının mağdur olduğunu kaydeden Mukaddem, bunlardan 100 bin kişinin sürekli olarak tedavi gördüğünü söylemişti.