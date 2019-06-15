Azerbaycan Başbakanı Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bulunan Azerbaycan Başbakanı Novruz Mammadov, Tacik Cumhurbaşkanı Emamali Rahman ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkileri görüştü.

Azerbaycan basınına göre, Rahman iki ülke arasındaki işbirliğinin seviyesinin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aralarında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de bulunduğu Asya'nın 13 liderinin katıldığı, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tacikistan’ın başkenti Duşanbe de başladı.