Zarif, Macron'un diplomatik danışmanı ile nükleer anlaşmayı görüşecek

Nükleer anlaşma üzerine istişarelerde bulunmak üzere dün Tahran’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne, bugün Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Tarafların görüşmede İran'ın nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddesine dayanarak taahhütlerini azaltma yönündeki kararını ele alacağı belirtiliyor.

Fransız yetkilinin ayrıca bu ziyaret kapsamında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile de görüşeceği bekleniyor.

Emmanuel Bonne'nin Tahran temaslarının birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili yaptığı telefon görüşmesi ardından gerçekleştiği belirtildi.