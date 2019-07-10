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10 Temmuz 2019 - 10:03

Irak Başbakanı'ndan Haşdi Şabi güçlerine övgü

Irak Başbakanı'ndan Haşdi Şabi güçlerine övgü

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi güçlerini ülkenin özgürleştirilmesi için yaptığı fedakarlıklarından dolayı takdir etti.

Irak News’un haberine göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi güçlerini ülkenin kurtuluşu için yaptığı fedakarlıklarından dolayı takdir etti.

Abdulmehdi, Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ın özgürleştirmesi için candan geçtiklerini söyledi.

Irak hükümetinin Haşdi Şabi ile ilgili verdiği talimatın yürülüğe girdiğini belirten Abdulmehdi ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliklerden dolayı endişelerini dile getirerek, bu gerginliklerin Irak ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı geçtiğimiz hafta 10 maddelik bir kararname yayınlayarak, Haşdi Şabi’ye bağlı “tüm ekonomik büro ve askeri kontrol noktalarının” kapatılması talimatı vermişti.

News Code 1879793
Ruya FEREYDUNI

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