Ensarullah: Suudilere yönelik operasyonlarımız devam edecek

Sputnik’in haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam kişisel Twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, "Suudi koalisyonu, Yemen’e yönelik saldırıları durdurmazsa operasyonlarımıza devam edeceğiz." dedi.
Yemen güçlerinin Suudilere yönelik operasyonlarının meşru ve savunma amaçlı olduğunu söyleyen Abüsselam, Yemen silahlı kuvvetlerinin askeri operasyonlarının artacağını bildirdi.
Yemen ordusu füze birlikleri ile gönüllü halktan oluşan güçler son zamanlarda özellikle Suudi Arabistan topraklarında, işgalci güçlere yönelik operasyonlarını artırmıştır.
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