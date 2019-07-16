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16 Temmuz 2019 - 10:40

Ensarullah: Suudilere yönelik operasyonlarımız devam edecek

Ensarullah: Suudilere yönelik operasyonlarımız devam edecek

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, "Suudi koalisyonu, Yemen’e yönelik saldırıları durdurmazsa operasyonlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Sputnik’in haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam kişisel Twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, "Suudi koalisyonu, Yemen’e yönelik saldırıları durdurmazsa operasyonlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yemen güçlerinin Suudilere yönelik operasyonlarının meşru ve savunma amaçlı olduğunu söyleyen Abüsselam, Yemen silahlı kuvvetlerinin askeri operasyonlarının artacağını bildirdi.

Yemen ordusu füze birlikleri ile gönüllü halktan oluşan güçler son zamanlarda özellikle Suudi Arabistan topraklarında, işgalci güçlere yönelik operasyonlarını artırmıştır.

News Code 1879916
Ruya FEREYDUNI

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