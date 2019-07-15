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15 Temmuz 2019 - 20:25

Zarif: Petrol için şerefimizi satmayız

Zarif: Petrol için şerefimizi satmayız

BBC’ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Eninde sonunda petrolümüzü satarız, ama şerefimizi asla” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün BBC’nin Hardtalk programına katıldı.

Zarif bu programda “Eninde sonunda petrolümüzü satarız, ama şerefimizi asla!” ifadesini kullandı.

İran-ABD gerilimi

Trump yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, geçtiğimiz günlerde de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

News Code 1879911

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