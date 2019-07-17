İran: Füze programı kırmızı çizgimiz

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'ın ABD ile füze programını müzakere etmeyi kabul ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iddiasını yorumladı.

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına konuşan Vaizi, "Savunma kapasitemiz bizim kırmızı çizgimizdir ve defalarca bu konuda müzakere etmeyeceğizi ilan etmiştik. Bugüne kadar ABD yetkililerinden bu konuda birçok çelişkili ifadeler duyduk. İktidardaki ABD hükümeti herkesten daha fazla çelişkili ifadeler öne sürmüştür." dedi.

Vaizi ayrıca, "Şu anda ABD nükleer anlaşmaya geri dönüp uyguladığı yaptırımları kaldırırsa onlar için P5 + 1 çerçevesinde iyi bir fırsat sağlanmış olur." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın füze programı konusunda müzakereye hazır olduğunu ileri sürmüştü.