İranlı komutandan ABD'ye sert uyarı

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "Velayet Semaları Savunucuları 98” adlı tatbikat sırasında basın mensuplarında yaptığı açıklamada İran milletinin düşmanları özellikle ABD’ye seslenerek, “Amerikalılar Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki kötü davranışlarından kaçınarak askerlerinin hayatlarını koruma sorumluluğunu da üstlenmeleri lazım. " dedi.

Tuğgeneral Gulamali Reşid, “Çatışmayı engellemek için sırf söz ve mesaj iletmek yeterli değil. Uygun bir eylem ve davranış yapılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma ve muharebe konusunda çok hazırlıklı olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Gulamali Reşid, “Savaş peşinde değiliz fakat herhangi bir tehdide karşı İran halkının menfaatleri ile ülke topraklarını korumaya hazırız.” açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Gulamali Reşid, Simnan bölgesinde devam eden tatbikatta İran yapımı askeri ürünlerin yerli uzmanlar tarafından test edildiğini aktardı.

Bu tatbikatta İran Ordusu Hava Kuvvetleri çeşitli alanlarda sahip olduğu kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.