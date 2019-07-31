Putin, Hazar Denizi Anlaşması'nı Duma'ya sundu

Sputnik'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonunu, onaylanması için Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’na sundu.

Duma’ya sunulan açıklayıcı notta, "Konvansiyon, Hazar Denizi’nde deniz taşımacılığını ve alanın toplu kullanım düzenini tespit eden hükümleri, karasuları ve balıkçılık bölgelerinin sınırlarını belirleme ve Hazar Denizi’nin dibi ve içini sektörlere ayırma mekanizmalarını, su altı kablo ve boru hatlarını döşeme koşullarını ve kıyı ülkelerin işbirliğine dair diğer konuları içeriyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sözleşmeye taraf ülkelerin faaliyetlerinin temel ilkeleri arasında özellikle bölge dışı ülkelerin silahlı güçlerinin Hazar’da bulunmaması gösterildi.

Hazar Denizi’ne kıyı ülkelerin egemenliği, egemen hak ve yetkilerinin sınırlarının netleşmesinin, Rusya’nın bölgede partnerleri ile ilişkilerinde istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlenmesine, katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ayrıca güvenlik, ulaştırma, nakliye, balıkçılık, doğal kaynakların keşif ve üretimi alanlarındaki işbirliğini genişletmek için uygun koşullar yaratacağının altı çizildi.

İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan devlet başkanları, 12 Ağustos 2018 tarihinde Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonunu imzalamışlardı.