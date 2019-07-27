Bahreyn'de iki genç idam edildi

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adındaki iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildğini açıkladı.

Al-Vifak Cemiyeti, bu iki gencin 2017'de Al-Halife tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan bir memuru öldürmekle suçlandığını ve masum olduklarının ispatlanmasına rağmen idam edildiğini açıkladı.

İdam cezasını şiddeli bir şekilde kınayan Al-Vifak Cemiyeti ayrıca söz konusu gençlerin idamdan önce Al Halife askerleri tarafından ağır işkencelere maruz kaldığını bildirdi.