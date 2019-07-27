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27 Temmuz 2019 - 11:22

Bahreyn'de iki genç idam edildi

Bahreyn'de iki genç idam edildi

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurdu.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adındaki iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildğini açıkladı.

Al-Vifak Cemiyeti, bu iki gencin 2017'de Al-Halife tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan bir memuru öldürmekle suçlandığını ve masum olduklarının ispatlanmasına rağmen idam edildiğini açıkladı.

İdam cezasını şiddeli bir şekilde kınayan Al-Vifak Cemiyeti ayrıca söz konusu gençlerin idamdan önce Al Halife askerleri tarafından ağır işkencelere maruz kaldığını bildirdi.

News Code 1880166
Ruya FEREYDUNI

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