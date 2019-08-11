İsrail zulmüne son verebiliriz, birlik olalım

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bugün Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Zarif, attığı tweette, bugünkü olaylardan bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Fotoğrafta gösterilen cinayet tam bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da yaşandı. Bizim kutsal günümüzde. Aynı teröristler #yüzyılınküçümsenmesi'ni Filistin halkına dayatmayı umuyorlar. Biz Müslümanlar bu zülme son verecek güce sahibiz, fakat eğer birlik olursak.”

Zarif, yaptığı diğer bir paylaşımda da Kurban Bayramı nedeniyle tüm Müslümanları tebrik ederek, şunları kaydetti: “Bayram, birlik için bir fırsattır. Biz tekrar Müslümanları haklarını elde etmek için kendilerine saygı göstermeyi ön plana almaya çağırıyoruz. Bunu yapmazsak yine onurumuz hedef alınacak. #Yüzyılınküçümsenmesi gibi.”

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.