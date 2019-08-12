Zarif, Katar Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Doha’yı ziyaret eden İran Dışişeri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani ile bir araya geldi.

Zarif bu görüşmede İran ile Katar arasındaki ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanlarda geliştirilmekte olduğunu belirterek, iki ülkenin bölgesel konularda birbiriyle daha çok fikir alışverişinde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Cevad Zarif, ABD'nin Fars Körfezi'nde oluşturmak istediği koalisyona dikkati çekerek, bu koalisyonun oluşturulmadan bile yenilgiye mahkum olduğunu ifade etti.

Yabancı güçlerin bölgede güvensizlik yarattığını belirten Zarif, “Fars Körfezi’nde güven ve istikrarı sağlamak yabancı güçlerin değil, bu bölgedeki ülkelerin görevidir” ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani de Tahran-Doha ilişkilerinin iyi durumda olduğunu kaydederek, iki ülkenin bölgede güven ve istikrarı sağlama yönünde yapıcı rol oynadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha’ya gitti.