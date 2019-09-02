Zarif: Rusya'nın Fars Körfezi teklifini olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

İran-Rusya ilişkilerini değerlendiren Zarif, “İkili ilişkilerde özellikle enerji, ulaşım, çok taraflı işbirliği ve uluslararası düzeyde barış ve güvenlik sağlama alanında büyük ilerlemelere tanık oldu. dedi.

Zarif, ABD’nin gayrimeşru yaptırımlarına rağmen Rusya ile ticaretin halen devam ettiğini ifade ederek, “İran, Batı ülkelerin nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda emin olmak için Avrupa ülkeleriyle görüşmeler yapıyor.” açıklamasını yaptı.

Fars Körfezi'ndeki güvenliğin hem İran hem de Rusya için çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Zarif, şunları kaydetti:

“Fars Körfezi'ndeki güvenlik konusunda Rusya ile görüşümüz çok yakın. Bu körfeze kıyısı olan devletler arasındaki işbirliği sayesinde bölgede güvenliğin sağlanacağına inanıyoruz, ancak ABD bölgeye daha fazla askeri güç gönderip gerginlik yaratmak istiyor. Rusya'nın Fars Körfezi için diyalog önerisini memnuniyetle karşılıyoruz.”

Zarif, yakın gelecekte (16 Eylül’de) Ankara’da İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye konulu 3’lü liderler zirvesinin yapılacağını bildirdi.

Afganistan'daki son durum ve burada daha da artan terör örgütü DEAŞ'ın varlığına değinen Zarif, "Amerikalılar kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Bu konu endişe vericidir.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in başkanlığındaki heyet dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelmişti.