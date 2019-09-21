İran'dan uluslararası topluma 'yeni ekonomik sistem kurma' çağrısı

Yeni ABD yaptırımlarına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Seyyid Abbas Musevi, “ABD’nin açıkladığı yaptırımlar yeni değil. Sadece eski yaptırımları farklı bir şekilde ifade etmiştir. İran en zor yaptırımları aşıp yerli yeteneklerine dayanarak dost ülkelerle işbirliği çerçevesinde gelişmeye devam edecektir." dedi.

Musevi, ABD dış politikasını, başkalarına karşı zorbalık, tek taraflılık ve ekonomik terörizm dışında hiçbir temeli olmayan ve diğer ülkelerle olan anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme kapasitesine sahip olmayan “acizlik bir politika” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

“Umarım ABD devlet adamları, artık dünyanın tek ekonomik süper gücü olmadıklarını ve birçok ülkenin İran pazarından yararlanma isteğinde olduğunu fark eder. ABD’liler yaptırım politikasının başarısız bir politika olduğunu ve ABD’nin ekonomik bir ortak olarak uluslararası toplumdaki güvenirliğinin sorgulandığını kabul etmek zorundalar”

Musevi, uluslararası toplumun tüm üyelerini, ABD’nin düşmanca eylemlerinin uluslararası serbest ticaret ve kalkınma üzerindeki etkisini en aza indiren yeni bir ekonomi sistemi kurmaya davet etti.

Musevi sözlerinin bir kısmında da, ABD’lilerin nükleer anlaşmayı ihlal etme ve yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki hatalarını kabul etmesi durumunda diğer üyeler gibi öngörülen çözümler çerçevesinde İran’la etkileşime girebileceğini söyledi.