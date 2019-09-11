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11 Eylül 2019 - 10:58

Zarif: ABD'nin iç işleri konusunda yorum yapmıyoruz

Zarif: ABD'nin iç işleri konusunda yorum yapmıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la ilgili açıklama yaptı.

Görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisinden görevden alınan John Bolton’la ilgili yorum isteyen bir ABD’li muhabire şöyle yanıt verdi: ABD’nin iç işleri konusunda yorum yapmıyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.

News Code 1881102
Muhammed BURHAN

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