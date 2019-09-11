Zarif: ABD'nin iç işleri konusunda yorum yapmıyoruz

Görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisinden görevden alınan John Bolton’la ilgili yorum isteyen bir ABD’li muhabire şöyle yanıt verdi: ABD’nin iç işleri konusunda yorum yapmıyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.