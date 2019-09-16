İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya gittiğini söyleyen Musevi, “Umarım bu zirve Suriye halkı için iyi sonuçlar getirir.” dedi.

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif’in önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurul Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eşlik edeceğini bildirdi.

Musevi, Ruhani ile Zarif’in BM Genel Kurul Toplantısı sırasında İran’ın dost ülkelerini temsil eden üst düzey yetkililerde bir araya geleceğini de sözlerini ekledi.

Saudi Aramco'ya SİHA saldırısı

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD’li yetkililere tepki gösteren Musevi, bu iddiaların mesnetsiz ve kabul edilmez olduğunu belirterek, “Bunlar İran karşıtı 'maksimum yalan' politikası doğrultusunda öne sürülen iddialardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New York ziyaretinde Donald Trump’la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, “Bu konuda yayınlanan haberleri teyit etmiyorum. Trump ile görüşme Ruhani’nin programında yer almıyor.” açıklamasını yaptı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın İran ziyareti

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın İran ziyareti hakkında Musevi, şunları kaydetti:

“O sürekli olarak İran'a geliyor. Bu yeni bir konu değil ve özel bir mesajı taşımıyor. Onun İran’da bulunması bizim ve Irak hükümeti için değerli bir fırsat.”