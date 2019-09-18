Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York ziyareti iptal olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de aralarında olduğu İran heyetinin birkaç saat içinde ABD'nin vize onayı vermemesi halinde New York'ta dün başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmayacağı bildirildi.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecektir.

BM 74'üncü Genel Kurul Başkanlığı'na, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande seçilmişti.