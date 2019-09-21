Yakında Türkiye ile Suriye arasında bir görüşme olabilir

Geçen hafta Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini yazmıştı.

Fakat Selvi'nin yazısının ilginç kısmı Temel Karamollaoğlu’nun Erdoğan’a Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesini tavsiye etmesiydi.

Selvi’nin yazısı şu şekildeydi:

"Netameli bir konuyu gündeme getirmiş Temel Karamollaoğlu. 'Esad’la görüşün' demiş. Sözleri aynen şöyle: 'Siz doğrudan Esad’la görüşmeyebilirsiniz ama Esad’la doğrudan bir temas kurulması lazım. Suriye’deki gelişmeler bizi endişelendiriyor. ABD, PKK'ya on binlerce TIR silah yardımı yapıyor. Amerikalılar bir ordunun kurulması için gerekli olan her silahı verdiler. Bu bizi endişelendiriyor. Bu ancak Esad’la görüşerek çözülebilecek bir konu. Siz olmasanız da sizin adınıza birilerinin doğrudan Esad’la görüşmesi lazım.'

Erdoğan'ın ne cevap verdiğini öğrenebilmiş değilim. Ama sohbetin dostane sonuçlandığını öğrendiğimde en azından şiddetle itiraz etmediği sonucunu çıkardım."

Konuya ilişkin Mehr Haber Ajansı’na röportaj veren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, böyle bir görüşmenin olduğunu teyit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Başkanımız Temel Karamullaoğlu’nun Suriye devletiyle, Suriye probleminin çözümüne önerilik görüşme yapmsına dair sözlü bir ifadeden geri anlaşılan şu meseleyi söylemek gerekir. Yani bu nokataya geldiklerini genel başkanımız görüşmeden anlamış. Kaldıki Ankara’da gerçekleşen 'Üçlü Zirve'nin karar maddelerine bakıldığında da bu kararın aşağı yukarı çıktığını görmek mümkün. Hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hem Rusya Devlet Başkanı sayın Putin bu konuda onlar da direk Suriye devletiyle görüşmesini vurguladılar. Erdoğan'dan bu noktada tepki gösterilir yaklaşımı olmadı. Evet görüşürüz şeklinde de bir ifade olmadı. Bu tepki olmayışı bu işin makul karşılandığına dair bir yaklaşım olarak kabul edebiliriz."

ABD Avrupa müdahelesi olmamalı

Bitmez, Saadet Partisi'nin bölye bir öneride bulunmasının sebebi ne olduğu sorusuna ilişkin, "Seadet Partisi’nin bu öneride bulunmasının sebebini söylemek gerekirse şunu demek lazım, aslında biz Suriye krızı başladığı günden beri dış politikadaki temel yaklaşımımız çerçevesinde hem komşularımızla ilişkilerde hem de diğer devletlerle olan ilişkilerdeki temel prensibi olan savaş değil barış, çatışma değil diyalog ilkeleri çerçevesinde sorunlarımızı İslam ülkeleri olarak kendi aramızda çözmemiz gerektiğinde, İslam ülkelerinin problemlerinin çözümünde hiçbir şekilde dış müdahelenin olmaması gerektigine olan inancımız. Suriye’nin toprak bütünlüğü başta olmak üzere yeniden yapılanmasını sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olan inancımızdan dolayı bu problemin ancak bu şekilde çözülmesi sağlıklı sonuç vereceğini düşündüğümüz için böyle bir teklifde bulunduk.

Yoksa Suriye problemlerini ABD ve Avrupa gibi başka ülkelerle konuşarak Siyonizm planlarına uygun bir çözümün ortaya koyulması ve ya İslam coğrafiyasında krız oluşturacak yeni parçalanmalara sebebiyet verecek bir çözümle sonuçlanması hiçbir şekilde kabul edilemez." şeklinde yanıt verdi.

Suriye- Türkiye arasında görüşme ihtimali

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, iki liderin arasında görüşme olması gerektiğini vurgu yaparak, "İnsanın aklına gelen şudur neden olmasın? Fakat kısa sürede bunun olabileceğini düşünmüyorum. Ama önümüzdeki günlerde hükümetler arasında alttan temasların hızlanabileceğini düşünüyorum. Liderler seviyesinde gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Önemli olan problemin çözülmesi. Liderler seviyesinde görüşme olması elbette daha iyidir olmasa da alttaki görüşmelerle bunu temin edilecekse buda başarı olarak görülebilir." ifadelerinde bulundu.