Erdoğan: Patroit masadan kalkmış değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenledi.

Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BM Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın aday gösterdiğimizi buradan duyurmak istiyorum. Tecrübeli bir diplomat olan Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul üyeliğini layıkıyla yapacağına inanıyorum.

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda deam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok.

Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi içiçe.

Trump ile 10 gün önce telefonla görüşmüştük şimdi yüzyüze görüşeceğiz. Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Biz özellikle Suriye'nin kuzeyinde ki 422 km batıdan doğuya derinliğine ise Trump'ın ifadesiyle 20 mil. Bu civarda bir derinlik söz konusu. 20-30 kilometre derinlikte bölge terörden arındırılmalı. Buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor.

"Patroit masadan kalkmış değil"

Patroit masadan kalkmış bir konu değil. Sayın Trump bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde biz S-400'leri nasıl aldıysak Partiot noktasında da şartlar itibariyle ortak üretim ve kredi gibi şartlar oluyorsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları halledersek F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değil üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan ülkeye bu uygulama adil değildir.

Kaynak: NTV