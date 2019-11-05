Rusya'dan 'Türkiye-Esad' sorusuna net cevap

Türkiye ile Suriye'nin devlet temsilcilerinin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelme ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" cevabını verdi.

Ankara ile Şam temsilcilerin bir araya gelme ihtimalleri, Soçi'de 22 Ekim'de varılan mutabakatın ardından sıklıkla gündeme geliyor.

Esad "Erdoğan ile görüşebilirim" sinyali vermişti

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Beşşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Haber7