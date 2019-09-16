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16 Eylül 2019 - 13:10

Karamollaoğlu Erdoğan'a Beşar Esad ile görüşmesini tavsiye etti

Karamollaoğlu Erdoğan'a Beşar Esad ile görüşmesini tavsiye etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Erdoğan’ın ilginç görüşmeleri ve yeni kulisler' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Netameli bir konuyu gündeme getirmiş Temel Karamollaoğlu. 'Esad’la görüşün' demiş. Sözleri aynen şöyle: 'Siz doğrudan Esad’la görüşmeyebilirsiniz ama Esad’la doğrudan bir temas kurulması lazım. Suriye’deki gelişmeler bizi endişelendiriyor. ABD, PKK'ya on binlerce TIR silah yardımı yapıyor. Amerikalılar bir ordunun kurulması için gerekli olan her silahı verdiler. Bu bizi endişelendiriyor. Bu ancak Esad’la görüşerek çözülebilecek bir konu. Siz olmasanız da sizin adınıza birilerinin doğrudan Esad’la görüşmesi lazım.'

Erdoğan'ın ne cevap verdiğini öğrenebilmiş değilim. Ama sohbetin dostane sonuçlandığını öğrendiğimde en azından şiddetle itiraz etmediği sonucunu çıkardım."

News Code 1881208
Azar MAHDAVAN

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