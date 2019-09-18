Suudi Arabistan'dan ABD'nin sözde Fars Körfezi koalisyonuna katılma kararı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından bir askeri kaynak Sky News'a verdiği açıklamada, ülkesinin ABD’nin uluslararası deniz güvenliği ile enerji ve ticareti sağlayan uluslararası boğazların güvenliğinin sağlanması için kurmaya çalıştığı koalisyona katılma kararı aldığını bildirdi.

Geçenlerde Bahreyn de ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini temin etmek için başlattığı girişime katılacağını duyurmuştu.

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişimine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri ve Japonya olumsuz yanıt vermişti.

Bölgede uluslararası koalisyon kurma girişimine tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Yabancı güçlerin varlığı bölge güvenliğine katkı sağlamadığı gibi, gerilimin asıl etkenidir" demişti.