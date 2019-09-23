178 yıllık İngiliz seyahat şirketi battı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

Şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

JOHNSON: THOMAS COOK 150 MİLYON STERLİN İSTEDİ

Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

Johnson, Thomas Cook'un 150 milyon sterlinlik kamu yardımı istediğini ancak bunun gerçekleşmesinin maddi zorluklar yaşayan diğer şirketler için 'ahlaki bir tehlike teşkil ettiğini' belirtti.

Kaynak: Sputnik