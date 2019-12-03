Çin Ordusu Uluslararası İşler Sorumlusu, Tümgeneral Bakıri ile görüştü

Üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde 2. İran-Çin Ortak Askeri İşbirliği Komisyonu toplantısına katılmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Çin Ordusu Uluslararası İşler Sorumlusu Korgeneral Shaoyuan Ming, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.

Taraflar görüşmede iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uzun vadeli askeri ilişkileri ele alırken Güney Çin Denizi ile Batı Asya’daki ortak tehditler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Korgeneral Shaoyuan Ming Tahran ziyareti sırasında ayrıca İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade ile görüştü.