  1. Kültür
1 Ekim 2019 - 14:16

Perslere ait balçık levhalar Ulusal Müzesi'nde sergilenecek

Perslere ait balçık levhalar Ulusal Müzesi'nde sergilenecek

Dün gece ülkeye getirilen ve İran Ulusal Müzesi’ne teslim edilen Pers dönemine ait balçık levhalar önümüzdeki Çarşamba günü bu müzede gözler önüne sergilenecek.

1935 yılında Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne ödünç olarak verilen Pers dönemine ait 1783’ten fazla Persepolis levhası dün gece ülkeye iade edildi.

Balçık levhalar, Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı profesör Christopher J. Woods, Chicago Üniversitesinde bulunan Oryantal Enstitüsünde Asariyoloji Profesörü Matthew Stolper ve bu levhaları ödünç alan Laura Alessandra’nın eşliğinde İran Ulusal Müzesi’ne getirildi.

Bu levhaların önümüzdeki Çarşamba günü İran Ulusal Müzesi’nde gözler önüne sergileneceği bekleniyor

Söz konusu tarihi eserlerin İran Kültür,Türizm ve El Sanatları Bakanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcısı’nın yardımıyla ülkeye geri getirildiği belirtildi.   

News Code 1881542
Ruya FEREYDUNI

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