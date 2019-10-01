Perslere ait balçık levhalar Ulusal Müzesi'nde sergilenecek

1935 yılında Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne ödünç olarak verilen Pers dönemine ait 1783’ten fazla Persepolis levhası dün gece ülkeye iade edildi.
Balçık levhalar, Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı profesör Christopher J. Woods, Chicago Üniversitesinde bulunan Oryantal Enstitüsünde Asariyoloji Profesörü Matthew Stolper ve bu levhaları ödünç alan Laura Alessandra’nın eşliğinde İran Ulusal Müzesi’ne getirildi.
Bu levhaların önümüzdeki Çarşamba günü İran Ulusal Müzesi’nde gözler önüne sergileneceği bekleniyor
Söz konusu tarihi eserlerin İran Kültür,Türizm ve El Sanatları Bakanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcısı’nın yardımıyla ülkeye geri getirildiği belirtildi.
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