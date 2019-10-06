Irak Başbakanı reform kararlarını açıkladı

Irak vatandaşlarının küçük borçlarının ödeneceğini kaydeden Abdulmehdi, yoksullukla mücadele, iş imkanlarının oluşturulması, yolsuzlukla mücadele ve iki maaş alanların bir maaşının kesilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yönetimde reform için de çalışıldığını söyleyen Abdulmehdi, protesto gösterileri düzenleyen halkın taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Önümüzdeki oturumlarda yapılacak düzenlemelerle ilgili tüm maddeleri açıklayacağını bildiren Irak Başbakanı, “Irak Devleti, her açıdan ilerledi. Bugün elektrik ve tarım daha iyi durumda. Uluslararası ilişkilerimiz güçlü ve ülkemiz birlik halinde. Geçmişte birçok eksiklikler vardı, şimdi bu eksikliklerin birçoğu düzeldi. Biz gerilemedik. Ülkeyi birçok alanda ilerlettik” ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, “Allah’a yemin ederim ki tek üzüntüm gösterilerde yaşamını yitirenlerdir. Gösterilerin ardından evine dönen vatandaşları korumasız bir şekilde ziyaret etmeye hazırım” diye konuştu.

Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Gösterilerde 100 kişi yaşamını yitirirken, Irak İnsan Hakları Komiserliği, protestoların başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Kaynak: Aydınlık