Avrupa, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçmeli

Sumerria News’un haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi yaptı.

Berhem Salih bu görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonunu durdurması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa'nın bu operasyonu durdurmak için derhal harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.

Mevcut sorunları çözmek için barışçıl yöntemler alınması gerektiğini vurgulayan Salih, “Güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde siyasi bir çözüme ulaşmak için Suriyelileri desteklemek gerekiyor.” diye konuştu.