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16 Ekim 2019 - 10:21

Kral Selman Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü

Kral Selman Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, ülkeye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İmran Han 13 Ekim'de İran'ı ziyaret ederek, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

News Code 1881853

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