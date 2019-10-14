Türkiye'nin endişelerine karşı değiliz, yöntemlerini kabul etmiyoruz

Parstoday'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon ve İran'ın tutumu hakkında yaptığı açıklamada, hükümet ve nizamın diğer organları ve halkın işbirliği ve yardımıyla ekonomik krizin geride bırakıldığını, Amerika, Siyonizm ve bölgedeki gericilerin nizama zarar verme çabalarının hezimete uğradığını vurguladı.

Türkiye'nin Endişelerini Anlıyoruz Ancak Yöntemlerini Hayır

Ruhani basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu hakkında ise"Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, Suriyeli Kürtler, Suriye hükümeti ve bizim için hoşa giden bir durum değil. Astana sürecini korumaya çalışmalıyız çünkü bu bu süreç, Suriye'de barışın korunması için en iyi formattır." diye konuştur.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik endişelerini kabul ettiklerini, ancak yöntemlerine karşı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin güvenliğini gidermenin yolunun Suriye ordusunun ülkenin kuzey sınırlarına konuşlanması olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar Kaldırılması Şart

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın hakkındaki soruşturması ve yaptırımların kaldırılması hakkında ise, İran halkının çıkarlarının temin edilmesi gerektiğini, ABD'nin başkanının kim olursa olsun bir şeyin fark etmediğini, müzakereler için önce yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşma konusunda kendi yükümlülüklerini yerine getirmediklerine de işaretle, İran'ın Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri olduğunu, ancak 3 Avrupalı ülkenin kendi sözlerine uymadıklarını için İran'ın nükleer yükümlülüklerini hafiflettiğini söyledi.

Petrol Tankerine Saldırı

Cumhurbaşkanı Ciddi açıklarında saldırıya uğrayan İran petrol tankeri ile ilgili soruşturmaların yakında sonuca ulaşacağını kaydetti.

Ruhani, bazı BAE'li yetkililerin Tahran ziyareti hakkında ise, bazı BAE'li yetkililerin İran'a geldiklerini doğrulayarak, Tahran ile BAE'nin ilişkilerin son aylarda öncekine göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Ümit Koalisyonu

Ruhani, İran'ın Fars Körfezi'nde Ümit Koalisyonu önerisinin 8 ülkeye gönderildiğine işaretle, İran olarak hiçbir zaman komşularla kötü ilişkiler istemediklerini ifade etti.

Ümit Koalisyonu hakkında BM ile istişare halinde olduklarına dikkat çeken Ruhani, Pakistan ve Irak'ın da bu bağlamda çalıştıklarını belirterek şöyle dedi: Meselelerin Suudi Arabistan dahil bölge ülkeleriyle diyalog yoluyla çözümlenmesinde bir sorunumuz yok.

Yemen, İran-Arabistan Gerilimini Çözer

Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Tahran ziyareti hakkında da, bu ziyarette bölge meselelerinin de ele alındığını çünkü Pakistan Başbakanı'nın Salı günü Suudi Arabistan'a gitmeden önce kendi görüşlerini dinlemek istediğini ifade etti.

Ruhani, Pakistan Başbakanı'nın İslam İnkılabı Rehberi ile de görüştüğünü ve gereken konuların da İslam İnkılabı Rehberi tarafından bildirildiğini sözlerine ekledi.

Ruhani, bölgesel sorunların çözümü için Yemen meselesinin önemli olduğunu, orada savaş bitmesi halinde İran ile Suudi Arabistan ilişkilerindeki düğümün çözüleceğini belirtti.