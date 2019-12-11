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11 Aralık 2019 - 15:56

İstanbul'da "İran Çocuk Edebiyatı" paneli gerçekleşti

İstanbul'da "İran Çocuk Edebiyatı" paneli gerçekleşti

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun himayesiyle İstanbul Üniversitesi’nde “İran Çocuk Edebiyatı” üzerine bir panel gerçekleştirildi.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun himayesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Şarkiyat Araştırma Merkezi'nde “İran Çocuk Edebiyatı” konulu bir panel gerçekleştirildi.

9 Aralık’ta düzenlenen panele İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Kuroş Moktediri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Davud Esperhem, çağdaş İran Edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atan ilim adamları ile Fars dili edebiyatı öğrenicileri katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Ali Güleryüz’ün oturum yöneticisi olduğu panele İran’dan önemli çocuk yazarlarından Tahire Eibod konuk olarak iştirak etti.

İran Çocuk Edebiyatı hakkında konuşma yapan Güleryüz, “Son yıllarda Farsça eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesine daha fazla önem verilmiştir.” dedi.

News Code 1883016

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