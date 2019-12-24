Aziz Nesin'in eseri İran'da basıldı

İranlı çevimen ve edebiyatçı Ghadir Golkarian'ın Farsça’ya aktardığı ünlü Türk yazar ve gazeteci Aziz Nesin’in “Memurlar Memurlar" isimli eseri Nigah Yayınları tarafından basıldı.

Türkiye'nin gülmece edebiyatında ismi en başta gelen yazarlardan biri olan Aziz Nesin, "Memurlar Memurlar" adlı eserinde bürokrasiyle ilgili öyküleri yer alıyor.

Türk edebiyatı ve yazım dünyasının yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden Aziz Nesin’nin asıl adı Mehmet Nusret Nesin’dir. 20 Aralık 1915’te Heybeliada’da doğmuş, 6 Temmuz 1995, Alaçatı’da hayatını kaybetmiştir. Bilinen adıyla Aziz Nesin, kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıtı bulunan Türk mizah yazarıdır.