Lavrov: Bağdadi, ABD’nin ürünü

Rus 'Rossiya 24' kanalındaki 'Mejdunarodnoye obozreniye' programında konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Her şey tören havası ve sevinç dolu tarzda duyuruldu, ama ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor” ifadelerini kullandı.

El-Bağdadi’nin daha önce çok kez ölü ilan edildiğini hatırlatan Lavrov, “Eğer gerçekten öldüyse, özellikle IŞİD’in kurulmasındaki ve halifeliği oluşturma çabalarındaki zararlı rolü dikkate alınırsa bu ve genel olarak teröristlerin yok edilmesi elbette olumlu bir adım” dedi.

Rus bakan, “Ama Bağdadi, ABD’nin ürünü, eğer öldüyse ürünüydü” diye vurguladı.

Kaynak: Sputnik