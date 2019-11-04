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4 Kasım 2019 - 08:59

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Filistin direniş örgütleri tarafından düşürüldü.

erel kaynaklar AA muhabirine, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Filistin direniş örgütlerine bağlı kişiler tarafından açılan yoğun ateş sonucunda İsrail'e ait İHA düşürüldüğünü bildirdi.

Kaynaklar ayrıca İHA'nın, düşüren kişiler tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

News Code 1882212

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