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28 Haziran 2019 - 16:44

Viyana'daki nükleer anlaşma ile ilgili kritik görüşme başladı

Viyana'daki nükleer anlaşma ile ilgili kritik görüşme başladı

12. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı, İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.

12'ncisi düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı, İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.

AB Temsilcisi, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmid ve İran Temsilcisi Abbas Irakçi’nin eşbaşkanlığında bakanlar düzeyünde yapılan toplantıya İran ve 4+1 grubunun (Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya) siyasi müdürleri ile yardımcıları da katıldı.

Irakçi dün Rusya, Çin heyetleri ile üçlü bir toplantı düzenlemiş. İran’ın Viyanna’daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi bu görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini bildirmişti.

Bugünkü toplantı, İran’ın taahhütleri azaltacağını duyurduğu sürenin dolmasına denk gelmekte ve Avrupa ülkelerinin İran’ın taahhütlerini tam yerine getirmesi için makul bir öneri sunmaları beklenmektedir.

News Code 1879560
Muhammed BURHAN

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