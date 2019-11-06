Fordo Tesislerinde yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üreteceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin gözetiminde Natanz tesislerinden Fordo tesisine 2000 kg UF6 gaz içeren 2800 kiloluk tanker yerleştirildiğini belirterek, “Nükleer anlaşmadaki taahhüleri askıya alma yönündeki 4. adım doğrultusunda bu tesiste hem zenginleştirilmiş uranyum üretilecek hem de nükleer madde bulunacaktır” ifadelerinde bulundu.

Kemalvendi sözlerinin devamında, “Santifüjlere enjekte edilen gazın dayanıklı bir hale gelmesi birkaç saat sürer. Önümüzdeki Cumartesi gününe kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin gözetiminde yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üreteceğiz” diye konuştu.