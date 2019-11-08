İran'dan düşürülen İHA ile ilgili açıklama

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde düşürülen insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Tuğgeneral Sabahiferd, bugün sabahın erken saatlerinde ülke hava sahasını ihlal eden kimliği belirsiz bir İHA’nın liman kenti Mahşehr’de yerli hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirterek, “Yerli hava savunma sistemi sözü geçen İHA’yı tam titizlikle tespit ederek kritik noktalara ulaşmadan önce imha etti.” dedi.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Sabahiferd, “Defaatle İran’ın birbirine entegre hava savunma sisteminin ülke hava sahasının ihlal edildiğinde güçlü biçimde karşı koymaya hazır olduğunu bildirmiştik.” diye konuştu.

Bugün Mahşehr limanında yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sistemi, İran sınırını ihlal eden bir İHA'yı düşürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu geçtiğimiz Haziran ayında ülkenin hava sınırını ihlal eden ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.