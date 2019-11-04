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4 Kasım 2019 - 15:38

Amerikan savaş gemileri Devrim Muhafızları tarafından anbean izleniyor

Amerikan savaş gemileri Devrim Muhafızları tarafından anbean izleniyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, Fars Körfezi’ndeki Amerikan savaş gemilerinin Devrim Muhafızları tarafından izlenip gözletlendiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü dolayısıyla Bender Abbas kentinde düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD’nin uyguladığı baskılara değinen Tuğamiral Tangsiri, “Amerikalılar her zaman İran halkına zulüm yapmaya çalışmıştır. Acımasızca uyguladığı yaptırımlar İslam Devrimi zaferinden  bu güne kadar devam etmektedir.” dedi.

Tuğamiral Tangsiri, “ABD’ye ait savaş gemileri İran karasuları sınırını geçerse güvenlik botlarımızın ilk uyarısına uyuyor ve ikaza Farsça yanıt verip sahayı terkediyorlar.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tuğamiral Tangsiri, Fars Körfezi’ndeki Amerikan savaş gemilerinin Devrim Muhafızları tarafından izlenip gözletlendiğini belirtti.

News Code 1882232

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