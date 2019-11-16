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16 Kasım 2019 - 10:19

Türkiye'de Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Türkiye'de Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandığı bildirildi.

Sputnik'e göre, Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün lideri Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.

News Code 1882448

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