Düşmanlar Irak ve Lübnan'daki gösterileri kötüye kullanmak istiyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Kum kentinde yaptığı bir konuşmada, Irak ile Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, "Geçtiğimiz günlerde düşmanlar Lübnan ve Irak'ta halkın taleplerini kötü yönde kullanıp kukla devlet kurmak için komplo düzenlemiştir, ancak Lübnan ve Irak’ın dini mercileri ve halkları düşman komplolarına karşı çıktılar.” dedi.

Tümgeneral Bakıri ayrıca, “Gösteriler olsa da olmasa da Lübnan ve Irak hükümetlerinin temel görevi vatandaşlarının sorununu çözmek ve ülkeye refah sağlamaktır. Kimse bu ülkelerde müdahale etme hakkına sahip değil, düşmanlar bu krizle Direniş Ekseni’ne darbe vurabileceğini sanıyorlar.” diye ekledi.