Düşmanlar Irak ve Lübnan'da ABD destekli kişileri iktidara getirmek istiyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün sabah saatlerinde yaptığı bir konuşmada, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, Suriye’deki mevcut durumun geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir olmadığını belirterek, “Günümüzde tüm Suriye bölgeleri teröristlerden kurtarılmıştır. Bir dönemler büyük kısmı terör örgütü IŞİD tarafından işgal edilmiş olan Irak da şimdi Bağdat hükümetinin egemenliğindedir” ifadelerinde bulundu.

Düşmanların Irak ve Lübnan’da sistemin temellerini sarsarak, ABD destekli kişileri iktidara getirmeye çalıştığını belirten Tümgeneral Bakıri, “ABD, Irak ve Lübnan halkını ülkelerinin makamlarından uzaklaştırmak istiyor” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı, Irak ve Lübnan yetkililerinden ülkedeki sorunları çözmeleri ve ülke güvenliğini güçlendirmelerini istedi.