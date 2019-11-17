Bölgedeki savaşların kaynağı Siyonist rejimdir

Bugün Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile bir araya gelen İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Lübnan’daki son olaylara değinerek, “ABD ve Siyonist rejimin güvensizlik yaratan kuklası olarak bilinen terör örgütü IŞİD’in çökertilmesinin ardından, sulta düzeni bölgede yeni krizler yaratmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin Hizbullah Hareketi'ne karşı yaptırımlarının sonuçsuz olduğuna atıfta bulunan Şemhani, “Bu ülkenin gerginlik yaratma stratejisi Lübnan halkı ve bu ülkenin yatkililerinin uyanıklığı sayesinde başarıız kalmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın tutumunu takdir ederek, Hizbullah’ı ülke ve bölgede “istikrar ve güvenlik kaynağı” olarak nitelendirdi.

Siyonist rejimin İslami Cihad Hareketi üyelerine ve Filistin halkına karşı eylemlerini eleştiren Şemhani, “Bölgedeki savaşların ve çatışmaların kaynağı çocukları katleden Siyonit rejimidir. Sadece bu rejimin tamamen ortadan kaldırılmasıyla barış, istikrar ve güvenlik bölgede hakim olacaktır” diye konuştu.