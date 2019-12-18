Tahran'da "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" başladı

İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan ile birlikte İran Milli Güvenlik Genel Sekreterleri ve Danışmanlarının katıldığı "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısı başladı.

Bölgesel güvenlik konularının ele alındığı ve İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış töreninde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani konuşma yaptı.

Şemhani, “Terörizm, aşırılıkçılık ve yabancı güçlerin zarar verici varlığı bölgeye yönelik başlıca tehditlerdir.” dedi.

“Bölgemizde hâlâ büyük bir felaket olan terörizm ve aşırılıkçılık bölgenin barış, güvenlik ve refahını etkiliyor” ifadesini kullanan Şemhani, terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele konusunda işbirliğinin önemine değindi.

Ali Şemhani, bu seneki "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısının gündemdinde Afganistan yer aldığını bildirdi.

Bölgesel ilişkiler ve terörle mücadelede işbirliklerinin ele alındığı toplantı öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirildi.