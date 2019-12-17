Terörizm Afganistan'da barış ve istikrarı tehdit eden başlıca sorundur

Tahran'da düzenlenecek 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere İran'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Bakanı Jin Weigang ile beraberindeki heyet bugün İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Şemhani görüşmede Çin’i bölgesel güvenlik diyalog toplantılarındaki aktif rolünden dolayı takdir ederek, “Toplantıya katılan ülkelerin işbirliğiyle bölgede istikrar ve güvenliği artırmak için yapıcı adımlar atılmasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İki ülkenin liderlerinin Tahran-Pekin ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirten Şemhani, “İran ve Çin'in güvenlik kurumları iki ülke arasındaki anlaşmaların politik, ekonomik ve savunma alanlarında yürürlüğe girmesi yönünde katkı sağlayabilir” diye konuştu.

Tahran’da düzenlenecek Afganistan konulu 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog toplantısına dikkati çeken Şemhani, “Bölgesel ve bazı bölge ötesi ülkelerin Afganistan’da güvensizliği sürdürme ve terörizmi yayma çabası bu ülkede barış ve istikrarı tehdit eden başlıca sorunlardandır” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Hindistan, Çin, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya ulusal güvenlik danışmanları katılacak.