Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü

AA'nın haberine göre, Hint yerel basınındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, Parlamentoda, muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda eyalet ve birlik toprağının yağmurların yol açtığı taşkınlardan etkilendiğini belirten Rai, "Eyaletler ve birlik topraklarından alınan bilgilere göre, muson yağmurları döneminde 2 bin 391 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Rai, musonların yol açtığı afet ve kazalarda 15 bin 729 hayvanın telef olduğunu, 800 bin evin hasar gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 100 bin kişi ve 620 hayvanın ekiplerce kurtarıldığını aktaran Rai, 24 bin kişiye de tıbbi müdahalede bulunulduğunu kaydetti.

Rai, 6 milyon 300 bin hektarlık alanın şiddetli yağmur, su baskını ve toprak kayması gibi nedenlerle zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.