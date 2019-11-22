İran dezenformasyon yapan 3 Farsça TV kanalını Ofcom'a şikayet etti

İran’ın Londra Büyükelçiliği, İslam Devrimi karşıtı ‘BBC Farsça’, ‘Manoto TV’ ve ‘Iran International’ Farsça TV kanalları hakkında İngiltere OFCOM otoritesine şikayette bulundu.
İran’ın Londra Büyükelçisi Hamdi Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’daki son olaylara ilişkin kara propaganda yaparak ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına karşı şiddet çağrısında bulunan İslam Devrimi karşıtı ‘Iran International’, ‘Manoto TV’ ve ‘BBC Farsça’yı İngiltere OFCOM otoritesine şikayette bulunduk.” dedi.
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