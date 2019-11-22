Düşmanın komplosu boşa çıkartıldı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi’nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, ülkedeki son olayları değerlendirdi.

Ayetullah Hatemi, bankalar ile kamu mallarını ateşe veren haydutların IŞİD terör örgütünden daha fazla kötü olduğunu belirterek, "Büyük İran halkı bir kez daha düşman komplosunun boşa çıkartıldığına tanık oldu. Düşmanlar 3 yıl boyunca işbirlikçilerini içeride ve dışarıda eğitdiklerini söylüyorlar." dedi.

Suudi Arabistan’ı “Trump’ın süt veren ineği ve bölgenin Karun’u” olarak nitelendiren Ayetullah Hatemi, “Bu ülke İran’daki olaylar için para harcadı ve bozgunculara medya kuruluşu sağladı. Elinden gelen her şeyi yaptı, fakat Yüce Allah komplolarını boşa çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hatemi, kötü eylemlerin ABD tarafından organize edildiğini anlatarak, “Ne yazık ki hem Fransa hem de Almanya bunu destekledi. Umarım onlara iyimser bakanlar da yakında fikirlerinden vazgeçerler." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin ürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının akaryakıt kararına verdiği destek olmasaydı daha kötü olaylar yaşanabilirdi.

Vatandaşlar yeterince kadar pahalılıktan acı çekiyor. Yetkililer Allah rızası için acılarının katlanmaması için elinden geleni yapmalı ve fiyatların artmaması yönündeki vaatlerini yerine getirmeli."

Ayetullah Ahmed Hatemi, internete erişim engeli kararını takdir ederek, “Bu karardan düşmanların çok rahatsız olması işin önemini gösteriyor. Yerli anlık mesajlaşma uygulamaları güçlendirilmeli ve milli internet kısa sürede uygulanmalı.” diye konuştu.