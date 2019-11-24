İran: Bazı ülkeler dış kuvvetleri davet ederek bölge güvenliğini zayıflattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bahreyn’in başkenti Manama’de düzenlenen 15.Bölgesel Güvenlik Zirvesi’ne katılan bazı ülkelerin İran karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.

Musevi, “Terörizm ve aşırıcılık yaratan ülkeler diğer ülkelerin içişlerine müdahale edip yabancı güçlerle birlikte bölgede güvenliğin zayıflanmasına yol amçıştır. Ancak bu ülkeler kendi yarattığı sorunları İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlayamazlar” dedi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik askeri saldırı yapıp binlerce çocuk ve kadının ölmesine sebep olduğuna dikkati çeken Musevi, “Suudi Arabistan’ın Yemen’in tüm altyapısını yok etmesi ve meşru hükümetleri devredip kendi öncülüğünde bir rejim kurmak için sömörgeciliğe başvurması bölge ve dünya kamuoyunun tarihsel hafızasından silinmeyecektir” değerlendirmelerinde bulundu.

Musevi sözlerinin sonunda bu ülkeleri bölgede istikrar ile güvenlik sağlamak için gerçekleri kabul etmenin yanısıra ortak diyalog ve işbirliği yapmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr dün Manama Güvenlik Zirvesi’nde İran karşıtı açıklamalarda bulunarak, İran’a dış politikasını sürdürmesine izin verilmemmesi gerektiğini ileri sürmüştü.